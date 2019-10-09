Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве

Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве

По некоторым данным, нападавший — бывший росгвардеец. Его задержали, о пострадавших неизвестно

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В центре Москвы пьяный мужчина попытался прорваться в здание Счетной палаты через пост охраны, сообщает РЕН ТВ. Охранявшим здание росгвардейцам удалось его обезвредить.

По данным источника ТАСС в силовых структурах, нападавший — бывший сотрудник Росгвардии. «Мужчина, экс-сотрудник одного из подразделений Росгвардии, пришел к бывшим коллегам в состоянии алкогольного опьянения и пытался пройти в здание. Сотрудники ЦСН ОВО (вневедомственной охраны. — РБК) Росгвардии отказали ему, из-за чего возник конфликт, который закончился дракой на улице», — сообщил собеседник агентства.

В то же время в пресс-службе Росгвардии заявили, что мужчина, совершивший нападение на сотрудников Росгвардии возле Счетной палаты России, сам никогда не служил в ведомстве. «Пока это все, что можем сказать, проверка ведется», — заявили там. «В свое время он служил в органах внутренних дел, но был уволен», — заявил РБК официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

В Тюмени 10 августа задержали 49-летнего мужчину, напавшего на сотрудников Росгвардии. Мужчина, вооруженный двумя ножами, сигнальным и травматическим пистолетами, несколько раз выстрелил в росгвардейцев и ранил одного из них. После нападения СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).