СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

«Медуза» изучила контракты на предоставление спецсвязи за несколько прошлых лет. В материалах госзакупок были опубликованы номера высокопоставленных чиновников

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Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Речь идет о контрактах между управлением правительственной связи (УПрС) службы специальной связи и информации ФСО и разными ведомствами — за последними либо закрепляли определенный диапазон номеров, либо выдавали им один номер для конкретного сотрудника.

В контрактах за прошлые годы номера спецсвязи почти не скрывались — были опубликованы как индивидуальные, так и целые диапазоны номеров, выделенных ведомству, пишет «Медуза». Сейчас их скрывают тщательнее, отмечает издание.

По данным «Медузы», в свободном доступе оказались в том числе номера Следственного комитета (в том числе главы ведомства Александра Бастрыкина), ЦИК (в том числе ее председателя Эллы Памфиловой), Минюста, Росрезерва, Генпрокуратуры, Главного центра защиты связи и информации МВД (в том числе официального представителя министерства Ирины Волк), региональных администраций, а также ряда командиров воинских частей Росгвардии и дивизии имени Дзержинского.

При этом номер Памфиловой, опубликованный на госзакупках, приложение GetContact определяет как контакт «Сергей Миронов, помощник Чурова» (бывший глава ЦИК Владимир Чуров), а номер экс-начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова — как «Федор Иванов, Внуково» (под таким именем «Медуза» нашла участкового из подмосковного Внуково).