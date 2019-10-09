Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Прогноз по росту ВВП России, Арашуков назвал «инициатора» своего дела, секретное подразделение ГРУ , в Амстердаме хотят от Киева объяснений по MH17 и связи осведомителя разведки с Демпартией; главные новости — в обзоре РБК

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Всемирный банк и прогноз по России

Согласно докладу организации, в 2019 году российская экономика вырастет всего на 1%. В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП на 1,5%, в апреле — на 1,4%, в июне — на 1,2%.

К факторам, которые влияют на прогноз, банк отнес низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли, снижение розничных продаж из-за повышения НДС (с 18 до 20%), снижение промышленной активности из-за соглашения с ОПЕК и загрязнение «основных топливоприводов в Европу».

По мнению банка, негативное влияние на экономическую активность оказало и ужесточение денежно-кредитной политики в начале года, однако впоследствии ЦБ трижды снизил ключевую ставку, сейчас она равна 7%.

В 2020 году на ситуацию должны положительно повлиять дальнейшее смягчение фискальной и монетарной политики, а также инфраструктурные проекты, считают во Всемирном банке. По прогнозу организации, в следующем году ВВП России вырастет на 1,7%, а в 2021 — на 1,8%.

Арашуков назвал «инициатора» дела против него

По версии бывшего сенатора Рауфа Арашукова, уголовное преследование его семьи велось по инициативе Казимира Боташева, начальника управления разведки Росгвардии, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах.