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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Прогноз по росту ВВП России, Арашуков назвал «инициатора» своего дела, секретное подразделение ГРУ , в Амстердаме хотят от Киева объяснений по MH17 и связи осведомителя разведки с Демпартией; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Всемирный банк и прогноз по России

Согласно докладу организации, в 2019 году российская экономика вырастет всего на 1%. В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП на 1,5%, в апреле — на 1,4%, в июне — на 1,2%.

  • К факторам, которые влияют на прогноз, банк отнес низкие инвестиции и слабый рост розничной торговли, снижение розничных продаж из-за повышения НДС (с 18 до 20%), снижение промышленной активности из-за соглашения с ОПЕК и загрязнение «основных топливоприводов в Европу».
  • По мнению банка, негативное влияние на экономическую активность оказало и ужесточение денежно-кредитной политики в начале года, однако впоследствии ЦБ трижды снизил ключевую ставку, сейчас она равна 7%.
  • В 2020 году на ситуацию должны положительно повлиять дальнейшее смягчение фискальной и монетарной политики, а также инфраструктурные проекты, считают во Всемирном банке. По прогнозу организации, в следующем году ВВП России вырастет на 1,7%, а в 2021 — на 1,8%.

Арашуков назвал «инициатора» дела против него

По версии бывшего сенатора Рауфа Арашукова, уголовное преследование его семьи велось по инициативе Казимира Боташева, начальника управления разведки Росгвардии, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах.

  • Арашуков считает, что Боташев был недоволен из-за проверок закупок регионального управления Федеральной миграционной службы за 2016 год, которое тогда вошло в МВД республики. По словам экс-сенатора, Боташев увидел в этом попытку помешать ему возглавить республику.
  • Бывший сенатор заявил, что в 2018 году Боташев заплатил полпреду президента в Северо-Кавказском округе Александру Матовникову $5 млн за то, чтобы негативная информация о семье Арашуковых дошла до главы государства. По его версии, средства выделила семья обвиняемого в мошенничестве бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева. Сын последнего Эдуард назвал слова Арашукова «полным бредом» и заявил, что готов подать на него иск о клевете.

NYT назвала подразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы считают, что рядом акций по дестабилизации ситуации в Европе занималось секретное спецподразделение Главного управления Геншаба (ранее ГРУ), сообщила The New York Times.

  • По данным издания, речь идет о специалистах войсковой части 29155, специализация которых — саботаж и подрывная деятельность. Они, согласно NYT, работают в четырех странах Запада.
  • К операциям спецподразделения причислили отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании и попытку госпереворота в Черногории.

Голландские депутаты решили изучить роль Украины в деле MH17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства расследовать действия Украины в связи с крушением рейса MH17 в 2014 году. Решение приняли единогласно.

  • Парламентариев интересует, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта.
  • Украинский посол Всеволод Ченцов заявил, что Киеву нечего скрывать, но в первую очередь необходимо понять, кто сбил самолет.

Информатора из разговора Трампа с Зеленским связали с Демпартией

Информатор, рассказавший начальству о разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, может быть связан с одним из возможных кандидатов от Демократической партии на следующих президентских выборах, выяснило издание Washington Examiner.

  • Осведомитель сообщил генинспектору разведсообщества Майклу Аткинсону, что является зарегистрированным сторонником демократов и был связан профессиональными отношениями с одним из возможных кандидатов от партии.
  • В жалобе информатора говорилось, что Трамп пытался добиться иностранного вмешательства в следующие выборы и расследования в отношении своего политического противника Джо Байдена. При этом осведомитель указал, что получил информацию о беседе от третьих лиц.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Всемирный банк, Рауф Арашуков, «бойцы ГРУ», MH17, осведомитель
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