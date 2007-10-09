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С повышением экспортных пошлин вывоз леса из России не сокращается
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С повышением экспортных пошлин вывоз леса из России не сокращается
Общество, 09 окт 2007, 19:23
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С повышением экспортных пошлин вывоз леса из России не сокращается
Уже более трех месяцев (с 1 июля) действуют запретительные пошлины на экспорт "круглого" леса. Отныне экспортные пошлины на эту продукцию составляют 20% от цены поставки, но не менее 10 евро с кубометра.

Далее с 1 апреля 2008г. пошлины повысятся до 25%, но не менее 15 евро, а с 2009г. - до 80%, но не менее 50 евро. Но пока очередное повышение пошлин не принесло ощутимого результата. В июле было экспортировано свыше 4 млн куб. м "кругляка", что равняется среднему ежемесячному показателю до введения новых ставок. В основном 40% "круглого" леса вывозится в КНР, столько же - в Японию и Финляндию, 20% - в Корею и Швецию.

По данным Счетной палаты, около 90% экспортируемого лесотовара из России по-прежнему составляет необработанный лес и только около 5% приходится на долю обработанной продукции. При этом растет контрабандный экспорт из наиболее ценных на мировом рынке пород: дуба, бука, лиственницы, ясеня. Экспортеры, умело пользуясь номенклатурой внешнеэкономической деятельности, подвергают "кругляк" первичной обработке и переводят его в разряд сырья - технологической щепы. Таким образом, они продолжают наращивать объемы поставок, поскольку запретительных пошлин на вывоз щепы пока не предусматривается.

Как отметил в эфире программы "В фокусе" на РБК-ТВ председатель совета директоров группы "Илим" Захар Смушкин, у нас лесовосстановление происходит стихийно, породный состав древесины меняется в сторону лиственных пород, а не хвойных; в лесозаготовке - контрабандная вырубка и экспорт леса. Наиболее рыночными элементами лесной отрасли являются целлюлозно-бумажная и мебельная промышленность.

Чтобы стимулировать в стране лесопереработку, некоторые эксперты предлагают "объявить лесную отрасль особой экономической зоной на 10 лет, освободив ее от налога на прибыль, на имущество, не взимать НДС с инвестиций", проводить таможенно-тарифную политику, касающуюся не только экспорта древесины, но и ввоза оборудования, поскольку все целлюлозно-бумажное производство работает на импортном оборудовании. Отметим, что сегодня таможенные пошлины на ввоз импортного оборудования снижены до нуля, но пока эта мера введена на 9 месяцев.

Нужны дороги, чтобы осваивать новые лесные участки. Поскольку бизнесу тяжело справиться в одиночку с такими длинными амортизационными проектами. Отечественные переработчики леса отмечают, что укрепление национальной валюты серьезно давит на их бизнес: доходы предприятий исчисляются в долларах (продукция экспортно-ориентируемая), а расходы, наоборот, в рублях, поэтому происходит дополнительный отток денежных средств.

По их мнению, то направление, которое было озвучено государством, безусловно, даст свои плоды к 2009г. За два года крупные лесоперерабатывающие предприятия успеют перейти от экспорта к глубокой переработке древесины при поэтапном повышении пошлин на вывоз необработанного леса.

Но следует понимать, что запретительные меры будут способствовать массовому банкротству небольших предприятий. По словам игроков рынка, в ближайшее время на наш рынок придут несколько иностранных игроков (скандинавские и китайские компании), появятся отечественные лесозаготовочные предприятия с участием иностранного капитала. Поэтому государству лучше сейчас определить правила игры для таких игроков, чем делать это потом в хаотичном порядке.

Теги: КНР , Финляндия , Швеция , Япония , экспортная пошлина , экспорт леса
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