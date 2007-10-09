Двое американцев сели в тюрьму из-за мужского самолюбия

Жителей США приговорили к тюремному заключению за убийство страуса, вызванное задетой мужской гордостью. Во время прогулки по ранчо с двумя девушками мужчины были атакованы птицей, что вызвало смех у их спутниц, из-за чего они и расстреляли "обидчика" из ружья.

"Все это из-за мужской гордости", - сказал прокурор Стив Вэгстафф (Steve Wagstaffe). Как пишут местные СМИ со ссылкой на слова адвоката, 19-летний Тимоти МакКевитт (Timothy McKevitt) и 21-летний Джонатан Портер (Jonathan Porter) в изрядно подвыпившем состоянии прогуливались по страусиному ранчо на юге Сан-Франциско, когда на них напал страус по кличке Гейлорд.

Как пишет Reuters, огромная сильная птица подбежала к ним, ударила МакКевитта по ребрам и повалила на землю, затем принялась за Портера, оставив на нем несколько синяков и царапин. Все произошедшее вызвало бурю восторга у сопровождающих девушек, которые принялись громко хохотать. Чтобы отомстить за свой "позор", молодые люди через некоторое время вернулись на место происшествия с ружьями и всадили в птицу, по словам полиции, семь пуль.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. В марте этого года суд дал Портеру семь месяцев тюрьмы, слушание по делу его друга прошло лишь недавно, и второму убийце страуса дали на два месяца меньше.