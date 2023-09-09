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Число погибших при землетрясения в Марокко возросло до 632

Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632, еще 329 пострадали

Число погибших при землетрясения в Марокко возросло до 632
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Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632, еще 329 пострадали, сообщает в «X» (бывшая Twitter) Al-Arabiya со ссылкой на мароканское телевидение.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек.

Как отмечает Sky News Arabia, землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Марокко землетрясение