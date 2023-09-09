Появилось видео крупнейшего за почти 20 лет землетрясения в Марокко

Последствия крупнейшего за почти 20 лет землетрясения в Марокко. Видео

В результате землетрясения в Марокко погибли как минимум 296 человек, свыше 150 пострадали. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша

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По данным Sky News Arabia, землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.

Последнее крупное землетрясение в Марокко произошло в 2004 году. Его магнитуда составила 6,5 баллов, тогда погибло около 600 человек.

