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Последствия крупнейшего за почти 20 лет землетрясения в Марокко. Видео

Появилось видео крупнейшего за почти 20 лет землетрясения в Марокко
В результате землетрясения в Марокко погибли как минимум 296 человек, свыше 150 пострадали. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша

Последствия крупнейшего за почти 20 лет землетрясения в Марокко. Видео
Video

По данным Sky News Arabia, землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.

Последнее крупное землетрясение в Марокко произошло в 2004 году. Его магнитуда составила 6,5 баллов, тогда погибло около 600 человек.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
землетрясение Марокко разрушения
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