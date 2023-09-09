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Почти 300 человек погибли при землетрясении в Марокко

При землетрясении в Марокко погибли 296 человек, 153 пострадали
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 296, пострадали 153 человека. СМИ писали о разрушениях в историческом центре Марракеша, признанном наследием ЮНЕСКО. Это первое почти за 20 лет крупное землетрясение в стране

В результате землетрясения в Марокко погибли 296 человек, еще 153 пострадали, сообщает в X (бывшая Twitter) Al-Arabiya со ссылкой на официальное заявление властей.

Ранее телеканал сообщал о 93 погибших. Местный портал Goud писал, что число жертв бедствия превысило 100 человек.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек.

По данным Sky News Arabia, землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.

В российском посольстве в Марокко сообщали, что, по предварительным данным, россияне не пострадали. «Толчки чувствовались. Без происшествий, все живы-здоровы, толчков больше не повторялось», — уточнил представитель посольства.

Как передает Al-Arabiya, землетрясение также ощутили жители нескольких районов в соседнем западном Алжире, но гражданская оборона Алжира заявила, что оно не причинило ущерба или травм.

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Последнее крупное землетрясение в Марокко произошло в 2004 году. Его магнитуда составила 6,5 баллов, тогда погибло около 600 человек.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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