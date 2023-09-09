Al-Arabiya: во время землетрясения в Марокко погибло около 100 человек

Al-Arabiya сообщила о 93 погибших при землетрясении в Марокко

В Марокко впервые с 2004 года произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,8. По данным Al Arabiya, погибло 93 человека. Ранее СМИ сообщали о пяти погибших. Как передает местный портал Goud, число погибших превысило 100

В Марокко во время землетрясение магнитудой 6,9 погибли 93 человека, сообщает Al Arabiya в соцсети Х (бывшая Twitter). Ранее СМИ сообщали о пяти погибших.

Марокканский информационный портал Goud сообщает, что число жертв землетрясения в Марокко превысило 100. Поисково-спасательные операции в регионе продолжаются.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек.

Последнее крупное землетрясение в Марокко произошло в 2004 году. Его магнитуда составила 6,5 баллов, тогда погибло около 600 человек.

До этого Sky News Arabia писало о четырех пострадавших. По данным издания, землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.

«Известия» со ссылкой на посольство в королевстве сообщали, что, по предварительным данным, россияне не пострадали. «Толчки чувствовались. Без происшествий, все живы-здоровы, толчков больше не повторялось», — уточнил представитель ведомства.