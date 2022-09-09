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В Уфе загорелся ТЦ «Меркурий»

Общая площадь ТЦ составляет почти 76 тыс. кв. м., возгорание началось во втором корпусе центра. Данных о погибших и пострадавших пока нет

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В Уфе произошел пожар в торговом центре «Меркурий», сообщает«Аргументы и факты — Уфа».

Он расположен в северной части города. Пожар произошел во втором корпусе ТЦ, пишет издание со ссылкой на МЧС. По информации ведомства, пожар тушат 78 человек.

Данных о погибших или пострадавших на момент публикации нет.

По данным управляющей центром компании «Меркурий-Инвест», общая площадь торгового центра составляет 75 900 кв.м, из них 15 100 кв. м приходятся на второй корпус.

«Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. Предпринимаются все необходимые меры. Дальнейшая информация уточняется. К тушению привлечены 78 человек и 28 единиц техники», — сообщили РБК в МЧС по Башкирии.

Данных о том, где именно произошло возгорание, пока нет. Однако на сайте управляющей компании сказано, что во втором корпусе находится лишь магазин одежды и обуви «Экономаркет», продуктовый рынок, автомойка, филиалы операторов связи и магазин бытовой техники Leran.

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По состоянию на 21:00 мск (23:00 по уфимскому времени) центр был уже закрыт. Согласно данным с официального сайта, он работает ежедневно с 9:00 до 20:00 по местному времени.

Материал дополняется.

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Татьяна Зыкина, Андрей Гатинский
Пожар Уфа ТЦ
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