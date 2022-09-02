В Курске в торговом центре «Бумеранг» произошел пожар

В Курске в торговом центре «Бумеранг» возник пожар, на третьем этаже здания возникло задымление. На месте происшествия работают пожарные, людей из здания эвакуировали

Фото: ГУ МЧС по Курской области

В Курске на втором этаже торгового центра на улице Хрущева произошел пожар, следует из сообщения на сайте регионального МЧС. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 9:34.

«Ущерб и причина пожара устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства. На место происшествия направили пожарных, полицию, медиков, а также работников электрической и газовой служб города.

Позднее МЧС сообщило, что источник возгорания был найден, пожарные приступили к его ликвидации. В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что площадь пожара составляет 20 кв. м.

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РБК обратился за комментарий в УМВД по Курской области, администрацию области.

Речь идет о пожаре в трехэтажном ТЦ «Бумеранг», следует из сообщений «Курских известий» и «Курской правды». Издания также указывают, что на третьем этаже здания есть задымление. Из ТЦ вывели людей, с парковки также эвакуируют автомобили.

Согласно данным сервиса 2ГИС, в торговом центре располагается супермаркет «Перекресток», фитнес-клуб, магазин электроники «Ситилинк» и другие организации.