Минобороны сэкономит бюджет за счет новых решений обеспечения жильем

Министерство обороны России разработало проект закона, который предполагает изменения в федеральный закон №76 «О статусе военнослужащих», говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Цель поправок — сократить расходы федерального бюджета за счет изменений существующей системы жилищного обеспечения военнослужащих по части сроков предоставления им жилья, уточняется в документе​​​.

Право на получение постоянного жилья в России имеют военнослужащие, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более. Могут на него претендовать и те, кто отслужил десять и более лет при увольнении по достижении предельного возраста на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно штатными мероприятиями. Условия для получения жилья прописаны в приказе министра обороны от октября 2011 года.

Кроме того, с 2014 года в России действует новая форма обеспечения для военнослужащих: субсидия на жилье, которую выдает государство. Военнослужащий может приобретать жилье в любом месте, использовать одновременно с субсидией собственные средства и средства материнского капитала, приобретать жилье в строящихся домах и самостоятельно определять его иные характеристики. ​

Этот механизм стал эффективным способом обеспечить жильем военных очередников, пояснили РБК в Минобороны. Ранее военнослужащий, который достиг предельного для службы возраста или чья должность была сокращена, на 10–12 лет поступал в распоряжение, то есть получал фактически ту же зарплату, но не работал и не мог быть уволен из армии, так как еще не получил квартиру. После введения механизма субсидирования очередников в Минобороны почти не осталось.

Размер выплаты зависит от выслуги, количества членов семьи и регалий военного. Ее средний размер составляет 6,2 млн руб. Рекордная субсидия — в 19 млн руб. — была выплачена отцу 11 детей, который проходит службу на Тихоокеанском флоте.

По словам замруководителя департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергея Иванова, после того как военнослужащим разрешили использовать субсидию при покупке жилья, постоянным жильем удалось обеспечить более 25 тыс. человек. На реализацию этой реформы с 2014 года Минобороны выделило более 150 млрд руб., на содержании военнослужащих, находящихся в распоряжении, военное ведомство ежегодно экономит до 12 млрд руб.