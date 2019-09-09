Россия предложила ООН учредить молодежную Нобелевку с призом в $250 тыс.

Премию имени Менделеева предполагается присуждать молодым ученым за достижения в области физики, химии, математики и биологии. Если ЮНЕСКО одобрит заявку России, лауреаты будут получать по $250 тыс.

Дмитрий Медведев (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Дмитрия Менделеева для молодых ученых. Об этом на встрече в рамках открытия Менделеевского съезда в Петербурге заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Как пояснил премьер, эту инициативу Россия выдвинула в рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного года Периодической таблицы химических элементов, открытой великим русским ученым. Предполагается, что премия будет присуждаться за выдающиеся достижения в области химии, физики, математики и биологии.

Медведев рассказал, что Россия подает в ЮНЕСКО подобную заявку впервые. По его мнению, премия будет иметь большое значение для молодых ученых и может стать хорошим стимулом для новых научных достижений.

«Из двух лауреатов каждый должен по нашему предложению получать по $250 тыс., так что это вполне весомая премия, — добавил глава правительства. — Но дело не в этом. Все-таки признание заслуг на самом высоком международном уровне, принадлежность к мировой научной элите — это ценность особого порядка».