Лауреат Нобелевской премии мира назвал капитализм причиной нищеты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,45 +0,13 EUR Бирж. 71,56 +0,17 Brent 63,39 +0,64% USD Нал. 63,87 62,99 EUR Нал. 71,99 71,12 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1279 +0,0001 BTC/USD Бирж. 11 772,00 -212,00 IMOEX 2 827,88 +0,14% RTSI 1 404,03 +0,18% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ростелеком ₽80 (+26,68%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Ростелеком ₽80 (+26,68%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 03 июл, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 03 июл, 13:16
Абрамович вернул лучшего бомбардира в истории «Челси» в качестве тренера Спорт, 11:48 ЦБ к концу года повысит норму обязательных резервов для сделок M&A Общество, 11:46 Кому выгодна забота об инвалидах Партнерский материал, 11:42 Разрешенные приемы: если правоохранители игнорируют ваше заявление Pro, 11:39 Эрдоган назвал «грабежом» возможный отказ США поставить Турции F-35 Политика, 11:33 Суд дал два года основателю сети «Корчма Тарас Бульба» по делу о налогах Общество, 11:33 Том Холланд: почему нового Человека-паука полюбил весь мир Стиль, 11:32 Лауреат Нобелевской премии мира назвал капитализм причиной нищеты Свое дело, 11:26 Буффон прилетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом» Спорт, 11:20 Танки в Вашингтоне ко Дню независимости. Фоторепортаж Политика, 11:17  Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей РБК и ВТБ, 11:12 МИД Венесуэлы заявил о невозможности защиты граждан США в стране Политика, 11:10 Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния Экономика, 11:05 5 рецептов полезных и освежающих напитков Спецпроект РБК PINK, 11:01
Свое дело ,  
0 
Лауреат Нобелевской премии мира назвал капитализм причиной нищеты
Мухаммад Юнус считает, что в распространении бедности виновата современная экономическая система, которая отрицает свойственный людям альтруизм и подавляет культуру предпринимательства
Мухаммад Юнус (Фото: Goh Seng Chong / Bloomberg )

В интервью РБК лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус заявил о глубоком кризисе капиталистической системы, который вызывает нищету как в развивающихся, так и в передовых странах. «Всю свою жизнь я борюсь с распространенным заблуждением, что причиной бедности являются сами бедняки — их образ жизни и мировоззрение. Причина бедности — капиталистическая система, в которой мы живем. Она навязана извне, а не создана самими людьми. Если мы хотим побороть бедность, нужно исправить сам капитализм, который в его нынешнем виде имеет колоссальные изъяны», — рассказал Юнус.

По мнению всемирно известного экономиста, «с точки зрения капитализма человеком движет корыстный интерес». «И вся система строится, исходя из этой веры. То, что человеку вообще-то свойственно заботиться о других, не принимается всерьез. <...> Социальный аспект полностью выдавлен из экономики: современная экономическая теория без устали повторяет нам, что все стремятся к максимализации прибыли», — говорит он. Другой фундаментальной ошибкой Юнус считает подавление системой современного капитализма культуры предпринимательства: нормой стала считаться работа в корпорациях, а не собственный, пусть и небольшой бизнес. «По природе своей человек — творец, тот, кто решает проблемы, предприниматель. <...> Когда вы нанимаетесь на работу, то отказываетесь от своей способности к творчеству, ведь отныне вами управляют инструкции», — говорит экономист.

Ученый занялся изучением причин нищеты после голода 1974 года, унесшего жизни 1,5 млн граждан Бангладеша — родины Юнуса. Он обнаружил, что многие люди хотели бы стать предпринимателями, но вырваться из бедности им мешает недоступность кредитов: они вынуждены занимать деньги на производство товаров у ростовщиков, на короткий срок и под очень высокий процент. Тогда Юнус основал собственный Grameen Bank и стал выдавать микрокредиты от $100 под нетипичный для МФО процент (от 15%). Из-за низкой (от 0,5 до 3%) доли невозвратов по кредитам банк быстро вышел на прибыль. Успешный опыт оценило сперва правительство страны (в 1996 году Мухаммад Юнус стал советником правительства Бангладеша), а затем Нобелевский комитет (в 2006 году профессор стал лауреатом Премии мира за вклад в борьбу с бедностью).

Сейчас у Grameen Bank есть филиалы не только в Бангладеше, но и, например, в США (25 отделений в 15 городах страны). Они выдают микрозаймы беднякам, с которыми не работают обычные банки. «Услуги, которые предоставляет традиционная финансовая система, не распространяются на людей, находящихся ниже определенного уровня дохода. Многие люди просто исключены из финансовой системы. Так обстоят дела и в США, и в Германии, и во Франции, и где угодно», — считает Мухаммад Юнус.

Автор: Илья Носырев, Максим Момот
Теги: бедность, Нобелевская премия
Продажа бизнеса
Детский центр с проведением мероприятий, Москва
Выручка — 700 000 ₽ 3 600 000 ₽
Продажа Коттеджного Поселка, Боровск 27 500 000 ₽
Автоматизированный табачный магазин, Москва
Выручка — 3 537 000 ₽ 6 500 000 ₽
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter