Лауреат Нобелевской премии мира назвал капитализм причиной нищеты

Мухаммад Юнус считает, что в распространении бедности виновата современная экономическая система, которая отрицает свойственный людям альтруизм и подавляет культуру предпринимательства

Мухаммад Юнус (Фото: Goh Seng Chong / Bloomberg )

В интервью РБК лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус заявил о глубоком кризисе капиталистической системы, который вызывает нищету как в развивающихся, так и в передовых странах. «Всю свою жизнь я борюсь с распространенным заблуждением, что причиной бедности являются сами бедняки — их образ жизни и мировоззрение. Причина бедности — капиталистическая система, в которой мы живем. Она навязана извне, а не создана самими людьми. Если мы хотим побороть бедность, нужно исправить сам капитализм, который в его нынешнем виде имеет колоссальные изъяны», — рассказал Юнус.

По мнению всемирно известного экономиста, «с точки зрения капитализма человеком движет корыстный интерес». «И вся система строится, исходя из этой веры. То, что человеку вообще-то свойственно заботиться о других, не принимается всерьез. <...> Социальный аспект полностью выдавлен из экономики: современная экономическая теория без устали повторяет нам, что все стремятся к максимализации прибыли», — говорит он. Другой фундаментальной ошибкой Юнус считает подавление системой современного капитализма культуры предпринимательства: нормой стала считаться работа в корпорациях, а не собственный, пусть и небольшой бизнес. «По природе своей человек — творец, тот, кто решает проблемы, предприниматель. <...> Когда вы нанимаетесь на работу, то отказываетесь от своей способности к творчеству, ведь отныне вами управляют инструкции», — говорит экономист.

Ученый занялся изучением причин нищеты после голода 1974 года, унесшего жизни 1,5 млн граждан Бангладеша — родины Юнуса. Он обнаружил, что многие люди хотели бы стать предпринимателями, но вырваться из бедности им мешает недоступность кредитов: они вынуждены занимать деньги на производство товаров у ростовщиков, на короткий срок и под очень высокий процент. Тогда Юнус основал собственный Grameen Bank и стал выдавать микрокредиты от $100 под нетипичный для МФО процент (от 15%). Из-за низкой (от 0,5 до 3%) доли невозвратов по кредитам банк быстро вышел на прибыль. Успешный опыт оценило сперва правительство страны (в 1996 году Мухаммад Юнус стал советником правительства Бангладеша), а затем Нобелевский комитет (в 2006 году профессор стал лауреатом Премии мира за вклад в борьбу с бедностью).

Сейчас у Grameen Bank есть филиалы не только в Бангладеше, но и, например, в США (25 отделений в 15 городах страны). Они выдают микрозаймы беднякам, с которыми не работают обычные банки. «Услуги, которые предоставляет традиционная финансовая система, не распространяются на людей, находящихся ниже определенного уровня дохода. Многие люди просто исключены из финансовой системы. Так обстоят дела и в США, и в Германии, и во Франции, и где угодно», — считает Мухаммад Юнус.