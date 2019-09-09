Рогозин сообщил о «кое-чем интересном» у залезших на объект «Роскосмоса»

Рогозин сообщил о «кое-чем интересном» у залезших на объект «Роскосмоса»

Ранее группа людей попыталась проникнуть на территорию Научно-испытательного центра в Подмосковье. По словам возглавляющего «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, интересны «политическая принадлежность и гражданство некоторых ребят»

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Дмитрий Рогозин раскрыл подробности инцидента на объекте госкорпорации. По словам главы «Роскосмоса», у вандалов нашли «кое-что интересное», а некоторые из них — иностранцы, сообщает «РИА Новости».

«Думаю, не только полиция ими будет интересоваться, там политическая принадлежность и гражданство некоторых ребят интересны», — заявил Рогозин.

Накануне служба безопасности и охраны «Роскосмоса» задержала 17 человек, которые планировали проникнуть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). Они планировали сфотографироваться на территории режимного объекта и попасть на крышу. В сообщении предприятия указывалось, что следствием было установлено, что в ночь на 8 сентября планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы до 50 человек «с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий».

Предприятие расположено в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, в городе Пересвет. Там проводятся испытания ракетных двигателей и космических аппаратов. В этом городе велись работы по созданию космического корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос.