«Роскосмос» сообщил о поимке вандалов на своем режимном объекте

Госкорпорация заявляет, что группа из 50 человек собиралась проникнуть на объект и испортить оборудование

Фото: Дмитрий Рогозин / Twitter

Служба безопасности и охраны госкорпорации «Роскосмос» задержала 17 человек, которые планировали испортить оборудование в здании Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). Сообщение опубликовано на сайте госкорпорации.

Накануне, 7 сентября, охрана объекта задержала трех человек. Как выяснила служба безопасности, они планировали сфотографироваться на территории режимного объекта и попасть на крышу. Одновременно служба безопасности и полиция выяснили, что в ночь на 8 сентября на объект планирует проникнуть еще одна, более многочисленная группа.

«Следствием было установлено, что предстоящей ночью с 7 на 8 сентября планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий», — говорится в сообщении.

Утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия служба безопасности задержала еще 14 человек. Всех их отправили в отдел полиции.

НИЦ РКП расположен в Сергиево-Посадском районе в Подмосковье, в городе Пересвет, и является градообразующим. На предприятии проводятся испытания ракетных двигателей и космических аппаратов. Именно в этом городе велись работы по созданию первого искусственного спутника Земли и космического корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. На предприятии установлены стенды для испытания двигательных установок, термобарокамеры. По данным «Коммерсанта», НИЦ РКП участвует в работах по двигательной установке жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».