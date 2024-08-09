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Минтранс поддержал ужесточение правил для авиадебоширов

Минтранс поддержал идею о создании реестра участников повторного авиадебоша
Минтранс проработает инициативу о создании реестра тех, кто повторно нарушил правила поведения на борту самолета. Им предлагают отказывать в обслуживании на один—три года
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

Минтранс поддерживает усиление ответственности за нарушение правил поведения на борту самолета и проработает идею о создании реестра лиц, которым ограничат возможность перелетов за повторный дебош, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В последнее время авиаперевозчики отмечают рост числа нарушений правил поведения на борту самолета, угрожающих безопасности полетов», — отметили в Минтрансе. В связи с этим поступило предложение о создании единого реестра лиц, которым могут ограничить полеты на срок от одного до трех лет за повторный авиадебош, и расширении перечня нарушений, являющихся основанием для попадания в этот список.

«Данная инициатива будет детально проработана в ближайшее время, с дальнейшей подготовкой поправок в Воздушный кодекс», — добавили в ведомстве.

Авиакомпании попросили разрешения обмениваться списками дебоширов
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В 2018 году авиакомпании получили право вести черные списки пассажиров. Основанием для попадания туда стали нарушение ч. 6 ст. 11.17 КоАП (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте), ст. 213 УК (хулиганство) и ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Например, максимальное наказание за хулиганство с применением оружия будет грозить лишением свободы на срок до семи лет.

Позднее правительство разрешило экипажу применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни к авиадебоширам. В конце 2023-го авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой дать возможность обмениваться между собой черными списками.

Тем, кто попадает в такие списки, авиакомпании в праве отказать в перевозке, но есть исключительные случаи, когда они не могут этого сделать. Например, если у такого пассажира нет возможности воспользоваться другим видом транспорта или в случае смерти родственника.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Анастасия Львова Анастасия Львова
Россия Минтранс самолет авиадебош ответственность реестр
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