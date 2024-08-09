Суд отказался отпустить экс-владельца «Трансфин-М» Тайчера под залог

Тайчера заподозрили в хищении не менее 710 млн руб. в рамках заключенных с компанией «Рейл стрим» фиктивных договоров займа

Алексей Тайчер (Фото: Полина Химшиашвили / РБК)

Защита арестованного бывшего совладельца компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера попросила Тверской суд Москвы освободить его под залог 50 млн руб., но суд отказал и продлил ему арест до 14 ноября.

«К сожалению, суд проигнорировал очевидное: данный спор относится к предпринимательской деятельности и к Алексею Тайчеру не должна применяться такая строгая мера наказания, как содержание под стражей», — сказал РБК представитель Тайчера.

«Несмотря на гражданско-правовой характер спора, а также готовность Алексея Тайчера сотрудничать со следствием, он находится в жестких условиях заключения. За два месяца он 10 раз переводился из одной камеры в другую и сидит с лицами, обвиняемыми в тяжких преступлениях. При этом ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности», — отметил представитель бизнесмена.

Защита оспорит продление ареста.

Тверской суд арестовал Тайчера 20 июня. Его подозревают в хищении не менее 710 млн руб. в рамках заключенных с компанией «Рейл стрим» фиктивных договоров займа на общую сумму 937,5 млн руб. По делу Тайчера также проходит заместитель генерального директора ООО «Агро-грант» Сергей Франк.

Источник РБК сообщал, что Тайчера задержали утром 18 июня. По тому же делу были задержаны еще пять человек. Среди них были члены совета директоров «Трансфин-М» Александр Голанд и Иван Благодатских, писал телеграм-канал Vgudok.

Тайчер был совладельцем компаний «Трансфин-М», которая занимается лизингом подвижного состава, а также судов, автотранспорта и самолетов, и «СГ-Транс», специализированного оператора сжиженных углеводородных газов, транспортируемых в цистернах и танк-контейнерах, до зимы 2024-го и августа 2023-го соответственно.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в собственности «Трансфин-М» находилось 42 тыс. единиц подвижного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, а также 450 единиц спецтехники. В 2022 году выручка компании составила 15,9 млрд руб., а прибыль — 18,62 млрд руб.