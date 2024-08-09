 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд отказался отпустить экс-владельца «Трансфин-М» Тайчера под залог

Суд отказался отпустить экс-владельца «Трансфин-М» Тайчера под залог
Тайчера заподозрили в хищении не менее 710 млн руб. в рамках заключенных с компанией «Рейл стрим» фиктивных договоров займа
Алексей Тайчер
Алексей Тайчер (Фото: Полина Химшиашвили / РБК)

Защита арестованного бывшего совладельца компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера попросила Тверской суд Москвы освободить его под залог 50 млн руб., но суд отказал и продлил ему арест до 14 ноября.

«К сожалению, суд проигнорировал очевидное: данный спор относится к предпринимательской деятельности и к Алексею Тайчеру не должна применяться такая строгая мера наказания, как содержание под стражей», — сказал РБК представитель Тайчера.

«Несмотря на гражданско-правовой характер спора, а также готовность Алексея Тайчера сотрудничать со следствием, он находится в жестких условиях заключения. За два месяца он 10 раз переводился из одной камеры в другую и сидит с лицами, обвиняемыми в тяжких преступлениях. При этом ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности», — отметил представитель бизнесмена.

Защита оспорит продление ареста.

Тверской суд арестовал Тайчера 20 июня. Его подозревают в хищении не менее 710 млн руб. в рамках заключенных с компанией «Рейл стрим» фиктивных договоров займа на общую сумму 937,5 млн руб. По делу Тайчера также проходит заместитель генерального директора ООО «Агро-грант» Сергей Франк.

Экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний задержали в Москве
Бизнес
Алексей Тайчер

Источник РБК сообщал, что Тайчера задержали утром 18 июня. По тому же делу были задержаны еще пять человек. Среди них были члены совета директоров «Трансфин-М» Александр Голанд и Иван Благодатских, писал телеграм-канал Vgudok.

Тайчер был совладельцем компаний «Трансфин-М», которая занимается лизингом подвижного состава, а также судов, автотранспорта и самолетов, и «СГ-Транс», специализированного оператора сжиженных углеводородных газов, транспортируемых в цистернах и танк-контейнерах, до зимы 2024-го и августа 2023-го соответственно.

По состоянию на 1 апреля 2020 года в собственности «Трансфин-М» находилось 42 тыс. единиц подвижного состава, десять магистральных тепловозов, 16 морских и речных судов, а также 450 единиц спецтехники. В 2022 году выручка компании составила 15,9 млрд руб., а прибыль — 18,62 млрд руб.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России

За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника

На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области

Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд

Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия
Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Анастасия Львова Анастасия Львова
Трансфин-М арест лизинг
Материалы по теме
Суд арестовал экс-владельца одной из крупнейшей лизинговой компании
Политика
Бывшего совладельца «Трансфин-М» Тайчера попросили отправить под стражу
Общество
У «Трансфин-М» сменился владелец
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Подрядчик назвал срок завершения ремонта после аварии на БеломорканалеОбщество, 16:04
МИД Мали объявил о высылке посла ШвецииПолитика, 16:04
Сколько стоят медали Олимпиады-2024 и есть ли там золотоСпорт, 16:03
Каноист упустил последнюю медаль России на финише. Что происходит на ОИСпорт, 16:03
Банки сократили разницу между курсами покупки и продажи валютыФинансы, 16:00
«Эирдропы с нами надолго». Как менялись раздачи монет и чего ждать дальшеКрипто, 15:58
ВСУ обстреляли больницу в КременнойПолитика, 15:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд отказался отпустить экс-владельца «Трансфин-М» Тайчера под залогОбщество, 15:48
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской областиПолитика, 15:48
Совкомбанк спишет кредиты пострадавшим из-за атак ВСУ в Курской областиФинансы, 15:45
Блокчейн Ethereum не защитит от санкций США. Отчет банка ФРСКрипто, 15:37
Борца сборной Египта задержали на Олимпиаде за сексуальные домогательстваСпорт, 15:35
Российские спортсмены завоевали одну медаль на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 15:34
Врачи оценили состояние Поддубного словами «внушает оптимизм»Политика, 15:33