В Китае из крематориев похитили 4 тыс. тел для изготовления протезов

Полиция Китая расследует дело преступной сети, участники которой похитили из крематориев более 4 тыс. трупов для изготовления медицинских протезов, передает SCMP. По данным газеты, всего по делу было задержано 75 человек

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В Китае раскрыли преступную группу, похищавшую тела из крематориев и медлабораторий для изготовления медицинских протезов. До задержания преступники успели заработать на этом нелегальном бизнесе примерно 380 млн юаней (около $53 млн), украв более 4 тыс. тел, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление главы юридической фирмы Beijing Brave Lawyers И Шэнхуа.

По словам юриста, в настоящее время полиция Тайюаня — столицы северной провинции Шаньси — расследует масштабную кражу трупов, чьи кости в последующем использовались для изготовления аллогенных костных трансплантатов, которые в том числе используют для лечения зубов, костей и суставов. И Шэнхуа отметил, что компания Shanxi Aorui Biomaterials незаконно скупала тела и конечности в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Представитель прокуратуры Тайюаня подтвердил SCMP, что местные прокуроры расследуют обвинения в том, что преступная группировка «крадет и перепродает трупы с целью получения прибыли». В то же время в ведомстве отказались раскрыть более подробную информацию, назвав дело «довольно сложным».

Согласно документам, которые И Шэнхуа передал газете, полиция в ходе обысков в Shanxi Aorui Biomaterials изъяла более 18 т костей и более 34 тыс. полуфабрикатов и готовых изделий. Также, как следует из документов, генеральный директор компании по фамилии Су признался, что похитил более 4 тыс. человеческих тел из крематориев в четырех китайских провинциях. По данным следствия, с компанией сотрудничали сотрудники крематориев, которые «грубо расчленяли тела» для дальнейшей транспортировки. Всего в ходе расследования были задержаны еще 75 подозреваемых.

В январе прошлого года владелиц похоронного бюро Sunset Mesa из американского штата Колорадо 46-летнюю Меган Хесс и ее 69-летнюю мать Ширли Кох приговорили к 20 и 15 годам заключения соответственно за продажу органов умерших людей. По версии следствия, с 2010 по 2018 год они расчленили несколько сотен тел и продали их части без согласия родственников умерших. Хесс помимо бюро ритуальных услуг управляла организацией под названием Donor Services, через которую части тела незаконно продавались для использования в научной сфере и образовании.

По данным Минюста, обвиняемые обманывали не только родственников умерших, но и покупателей — например, скрывали от них, что те или иные органы принадлежали людям с ВИЧ или гепатитом B и C. Обе женщины признали вину в мошенничестве.