Владелицам похоронного бюро в США дали 15 и 20 лет за продажу органов

Меган Хесс (Фото: Mike Wood / Reuters)

Владелиц похоронного бюро Sunset Mesa из американского штата Колорадо 46-летнюю Меган Хесс и ее 69-летнюю мать Ширли Кох приговорили к 20 и 15 годам заключения соответственно за продажу органов умерших людей. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Обе женщины признали вину в мошенничестве. С 2010 по 2018 год они расчленили несколько сотен тел и продали их части без согласия родственников умерших. Хесс, помимо бюро ритуальных услуг, управляла организацией под названием Donor Services, через которую части тела незаконно продавались для использования в научной сфере и образовании.

Reuters поясняет, что в США запрещено продавать, например, сердца и почки для пересадки. Хесс и Кох продавали головы, руки и позвоночники для использования в науке — эта сфера федеральным законодательством не регулируется. Всего они расчленили 560 трупов, иногда не спрашивая родственников, согласны ли они на использование органов, иногда — даже получив прямой отказ. Компания брала с клиентов до $1 тыс. за кремации, которых не осуществляла, и более 200 семей получили прах своих близких вперемешку с останками других людей.

По данным Минюста, обвиняемые обманывали не только родственников умерших, но и покупателей — например, скрывали от них, что те или иные органы принадлежали людям с ВИЧ или гепатитом B и C.

Адвокат Хесс назвал свою подзащитную «сломленным человеком», поведение которого объясняется полученной в 18 лет травмой головного мозга. Сама она отказалась говорить в суде. Кох раскаялась и сказала, что готова взять на себя ответственность за свои действия.

Дело Sunset Mesa расследовали несколько лет. Сотрудники ФБР обыскали похоронное бюро в 2018 году, вскоре после публикации расследования Reuters о его деятельности. В 2020 году Хесс и Кох арестовали.