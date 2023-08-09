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В Ставрополье загорелся склад воинской части
В Георгиевске на Ставрополье на территории воинской части загорелся вещевой склад
В Георгиевске Ставропольского края произошел пожар на территории воинской части, там наблюдалось сильное задымление, сообщил глава городского округа Андрей Зайцев в телеграм-канале.
«Произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м. В настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб», — рассказал он.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что возгорание произошло в хозяйственной постройке. По предварительным данным, пострадавших нет, пожар уже потушен, уточнил он.
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