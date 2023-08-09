branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 19:08
Футболист ЦСКА не смог забить в пустые ворота с нескольких метров. Видео Спорт, 19:18
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:15
Bloomberg включил рубль в тройку худших валют развивающихся стран Экономика, 19:14
На создателей фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым подали в суд Life, 19:10
Суд утвердил запрет экс-банкиру Урину покидать Россию Общество, 19:06
Инфляция в июле выросла до 4,3% на фоне ослабления рубля Экономика, 19:02
Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде. Главное Общество, 18:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Карта на 9 августа Политика, 18:53
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 18:52
В Ставрополье загорелся склад воинской части Общество, 18:49
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков Pro, 18:35
«Оранжевый хлопок был»: очевидцы — о взрыве в Сергиевом Посаде. Видео Общество, 18:34
Последствия взрыва пиротехники на заводе в Сергиевом Посаде. Видео Общество, 18:30
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:29
Общество ,  
0 

В Ставрополье загорелся склад воинской части

В Георгиевске на Ставрополье на территории воинской части загорелся вещевой склад
Фото: georgievsk_live / Telegram
Фото: georgievsk_live / Telegram

В Ставрополье загорелся склад воинской части
Video

В Георгиевске Ставропольского края произошел пожар на территории воинской части, там наблюдалось сильное задымление, сообщил глава городского округа Андрей Зайцев в телеграм-канале.

«Произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м. В настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб», — рассказал он.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что возгорание произошло в хозяйственной постройке. По предварительным данным, пострадавших нет, пожар уже потушен, уточнил он.

Материал дополняется

Теги
Ставропольский край пожары воинская часть