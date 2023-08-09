Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде. Спецэфир телеканала РБК

На заводе в Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв, во время которого пострадали более 40 человек. Взорвался склад пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода. Взрывной волной выбило окна в домах в радиусе 200 м, были повреждены здания, ДК. Находящийся неподалеку детский сад был эвакуирован. Также с территории завода вывели всех рабочих и сотрудников. Что известно о взрыве — в специальном эфире телеканала РБК.