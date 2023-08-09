Место взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Трансляция

Склад пиротехники взорвался на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Уже известно о более чем 40 пострадавших (по данным властей города — 45, Миздрава Московской области — 43). Очевидцы рассказывали, что взрывом повреждены окна и здания на расстоянии в сотни метров. Повреждения получил, в частности, ДК «Луч», который находится неподалеку. В некоторых домах выбило стекла. Под завалами, по предварительным данным, находятся пять человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.