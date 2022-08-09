«Автодор» назвал сообщения о дефиците транспондеров «сезонным явлением»
В ряде Центров поддержки и обслуживания на платных автодорогах, например на трассе М-4, закончились платные транспондеры, однако в других местах их по-прежнему можно арендовать, сообщили РБК на «горячей линии» «Автодора». Там также назвали отсутствие транспондеров «сезонным явлением».
В пресс-службе «Автодора» в ответ на запрос РБК напомнили, что в России присутствует возможность арендовать транспондеры в Центре поддержки и обслуживания. В то же время на вопрос о дефиците напрямую не ответили.
На сайте «Автодора» говорится, что с октября 2020 года гражданин России может арендовать транспондер T-pass за 5 руб. (с НДС) в сутки и использовать устройство для оплаты проезда.
Для аренды необходимо обратиться в Центр поддержки и обслуживания и предъявить паспорт. Срок аренды транспондера — от двух календарных дней. Возврат транспондера осуществляется не позднее одного года с даты заключения договора. В случае истечения срока пользователь должен оплатить эмитенту стоимость транспондера в размере 1900 руб.
Ранее «Мойка-78» сообщала, что транспондеры для проезда по платным трассам могут стать дефицитным товаром, так-как гаджеты, которые продаются операторами трасс — иностранного производства, — поэтому не исключено, что их поставки в Россию могут прекратиться. Так, корреспонденту издания сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы», что на платной петербургской трассе используются транспондеры только зарубежного производства, к примеру, австрийской компании Kapsch TrafficCom AG.
«Автодор» ранее сообщал, что в Нижнем Новгороде идет разработка отечественного транспондера. Выход на серийное производство намечен на 2023 год.
В апреле «Автодор» заявил о возможном росте стоимости проезда по платным дорогам из-за инфляции. «Мы такую возможность, в общем-то, рассматриваем, но она будет связана только с инфляционными процессами, которые у нас есть в стране. <...> Сложность заключается в том, что мы деньги тоже должны отдавать, ставки там растут, поэтому компенсирующие мероприятия [проводим]», — сообщил тогда глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
Ранее власти не исключали постепенного перехода к повсеместной сети платных дорог в Москве и Подмосковье после 2030 года. По мнению Минтранса, главная задача платных магистралей — мотивировать граждан пересесть на общественный транспорт. Министерство допускало, что к 2035 году общественный транспорт может стать бесплатным, если автолюбители будут платить за пользование всеми дорогами, в том числе внутри городских агломераций.