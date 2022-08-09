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Общество ,  
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Глава Крыма показал видео с места взрывов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов приехал на место взрывов в Новофедоровке на военном аэродроме Саки. По его словам, в районе базы выставили оцепление в 5 км

Video

Минобороны назвало причину взрывов в Крыму
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Фото:НовоФедоровка / VK

Теги
Крым Сергей Аксенов взрывы
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