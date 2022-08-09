Минцифры предложило собирать биометрию россиян без их согласия

Власти подготовили поправки к проекту приказа, определяющего порядок сбора и хранения слепков лица и записей голоса в Единой биометрической системе

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Минцифры предложило собирать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия, пишет газета «Коммерсантъ». Ведомство подготовило поправки к проекту приказа, определяющего порядок сбора и хранения биометрии в ЕБС. Они были направлены в Аналитический центр при правительстве России 2 августа.

Авторы поправок поясняют, что разрешение граждан на сбор и актуализацию биометрических данных в ЕБС и «иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных», не требуется, поскольку их размещение без согласия закреплено в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля.

Кроме того, упрощается передача данных из любых информационных систем в ЕБС. Раньше для этого биометрические данные должны были содержать слепок лица и голос. Теперь, если биометрия содержит только изображение лица или голос, данные все равно будут размещаться в государственной системе. Однако использовать эти сведения сможет только разместившая их организация.

Все организации обязаны уведомить гражданина о передаче его биометрических данных в ЕБС и убедиться, что тот получил уведомление. Гражданин же может обратиться в ЕБС с требованием уничтожить его данные.

В Минцифры полагают, что поправки позволят повысить безопасность обработки и хранения биометрических данных граждан.

Сбербанк и «Ростелеком» отказались от комментариев. ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Почта Банк, Россельхозбанк, Аналитический центр при правительстве не ответили изданию.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой системы биометрических данных в минувшем декабре. Россияне могут самостоятельно размещать там свою биометрию «при наличии учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и при условии, что личность указанного лица ранее подтверждена при личной явке». ЕБС администрирует «Ростелеком».

ЕБС создали в 2018 году по инициативе Минцифры и Банка России. С ее помощью пользователь может получать банковские услуги, электронную подпись в удостоверяющих центрах, приобретать электронные сим-карты (eSIM). Для этого необходимо сдать образцы биометрии (слепки лица и запись голоса) в определенных отделениях банков и зарегистрироваться на портале госуслуг.