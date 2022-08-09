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Умер дважды лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Маккалоу

Историк и писатель Дэвид Маккалоу получил две Пулитцеровские премии за биографии президентов США, а также две Национальные книжные премии за книги о строительстве Панамского канала и раннюю биографию Теодора Рузвельта
Дэвид Маккалоу
Дэвид Маккалоу (Фото: Steven Senne / AP)

Писатель и историк Дэвид Маккалоу, дважды получавший Пулитцеровскую премию за биографии президентов США Гарри Трумэна и Джона Адамса, умер в возрасте 89 лет, сообщило издательство Simon&Schuster, где в течение многих десятилетий выходили его книги.

«Дэвид Маккалоу скончался вчера, в воскресенье, 7 августа, в окружении своих пятерых детей в Хингеме, Массачусетс», — говорится в сообщении издательства.

Маккалоу специализировался на истории США и был автором биографий политиков, которые и принесли ему широкую популярность. Книги Маккалоу выходили на 19 языках.

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Фото:сайт Пулитцеровской премии

Маккалоу родился 7 июля 1933 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания) в семье шотландско-ирландского происхождения. Он получил образование в начальной школе Линден Авеню и Академии Шейди Сайд в Питтсбурге, затем учился в Йельском университете.

После колледжа Маккалоу переехал в Нью-Йорк, где начал работать помощником редактора в Sports Illustrated. В 1964 году стал штатным редактором и автором в журнале American Heritage.

Свою первую книгу — «Наводнение в Джонстауне» — он писал ночами и по выходным, работая полный рабочий день. Книга, в которой рассказывалось о катастрофическом наводнении, обрушившемся на его родной штат в 1889 году, стала бестселлером 1968 года. Этот успех воодушевил его бросить работу и полностью посвятить себя писательской карьере.

После этого Маккалоу написал еще 11 книг. Его вторая работа, «Великий мост» (1972), рассказывает о строительстве Бруклинского моста. Эта книга легла в основу одноименного документального фильма, получившего «Оскар» в 1982 году.

Третью книгу, «Путь между морями» (1977), он посвятил строительству Панамского канала. Она также стала бестселлером, говорится на странице издательства. За нее он получил сразу несколько премий, в том числе Национальную книжную премию в области истории, а также премию Американского общества историков.

Вторую Национальную книжную премию США он получил за книгу о ранних годах Гарри Трумэна — «Утро верхом» (1981).

За биографии двух президентов США — Гарри Трумэна («Трумэн», 1992) и Джона Адамса («Джон Адамс», 2001) — он получил Пулитцеровскую премию.

Также Маккалоу написал книги «Отважные товарищи » (1991), «1776» (2005), «Большое путешествие: американцы в Париже (2011), «Братья Райт» (2015), «Американский дух: кто мы и за что мы выступаем» (2017) и «Пионеры» (2019).

Последняя его книга — «Пионеры» — рассказывают историю первопроходцев, которые основали первое поселение на территории Огайо.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Пулитцеровская премия Дэвид Маккалоу
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