В США трех человек осудили за преступление на почве ненависти

В США отца и сына, осужденных на пожизненное заключение за убийство чернокожего мужчины Ахмеда Арбери, повторно приговорили к пожизненному заключению за убийство на почве ненависти. Об этом сообщает AP со ссылкой на решение суда.

Убийство Ахмеда Арбери произошло в феврале 2020 года в городе Брунсвик (штат Джорджия). По данным следствия, Трэвис МакМайкл и его отец Грэгори МакМайкл преследовали Арбери на автомобиле. Третий подозреваемый — Уильям Брайн.

Трое мужчин преследовали Арбери на автомобиле, после чего напали на него. Трэвис МакМайкл выстрелил в Арбери из ружья. Уильям Брайн снимал происходящее на телефон.

Отец и сын получили два пожизненных сроках. Уильям Брайн получил 35 лет тюрьмы. Решение было принято судом присяжных. «Молодой человек умер. Ахмаду Арбери всегда будет 25. И то, что произошло, как установило присяжные, произошло потому, что он черный», — заявила судья Лиза Годбэй Вуд.

В апреле прошлого года президент США Джо Байден назвал сторонников белого превосходства главной террористической угрозой для страны. Об этом Байден заявил, сославшись на данные разведки.