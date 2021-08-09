ФСБ показала японские документы о «секретной войне»

Среди обнародованных спецслужбой документов, касающихся участия Японии во Второй мировой войне, — «Руководство по службе секретной войны» 1944 года, в котором описывается, как проводить пытки

ФСБ впервые обнародовала архивные материалы, касающиеся участия Японии во Второй мировой войне, в частности руководство по пыткам военнопленных. С документами ознакомилось «РИА Новости».

Основные положения допроса военнопленных содержатся в «Руководстве по службе секретной войны», изданном в 1944 году Генеральным штабом Квантунской армии — военной группировки Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны. Как говорится в наставлении, в некоторых случаях применять пытку «выгодно», однако, прежде чем подвергать человека физической боли, необходимо взвесить все за и против, так как истязание, применяемое при допросе, может привести к «вредным последствиям».

«Вместе с тем пытка должна производиться таким образом, чтобы это не имело для нас дурных последствий», — говорится в документе. Сама пытка должна применяться таким образом, чтобы у того, кого допрашивают, «не было иных способов избавиться от страданий, кроме дачи правдивых показаний», отмечается в руководстве.

Пытка «лиц со слабой силой воли», с одной стороны, ускоряет и облегчает получение «правдивых показаний», с другой — человек, подвергнутый пытке, может исказить факты в угоду тому, кто ведет допрос, указывается в наставлении. Подвергать такому допросу человека со слабой волей рекомендуется только в том случае, если он, даже при наличии улик, отказывается говорить правду, и при уверенности, что под пытками такой человек будет говорить откровенно.