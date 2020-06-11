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Росгвардия наказала угрожавшего подбросить наркотики сотрудника

Фото: rosgvard_official / VK
Фото: rosgvard_official / VK

Сотрудник Росгвардии, угрожавший москвичу подкинуть тому наркотики, привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

«По результатам проверки сотрудник вневедомственной охраны привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении уточняется, что руководство столичного управления вневедомственной охраны назначило служебную проверку сразу после публикации ролика в социальных сетях. По итогам проверки довольно быстро были «установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего».

11 июня в Сети появилось видео, на котором приехавший на вызов сотрудник Росгвардии угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома.

Теги: Росгвардия, проверка, новости
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