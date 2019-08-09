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Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Для того чтобы защититься от претензий бывшей жены, Владимир Потанин нанял самого известного адвоката Британии по бракоразводным делам — баронессу Фиону Шеклтон по прозвищу Стальная магнолия
Наталья Потанина (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Бывшая жена миллиардера Владимира Потанина подала в лондонский суд иск о разделе имущества. Об этом со ссылкой на источники сообщают британские издания Daily Telegraph и The Times.

По данным источников британских газет, Наталья Потанина, которая с 2016 года является резидентом Великобритании, хочет получить от бывшего супруга £5,8 млрд ($7 млрд). Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (шестое место).

Как рассказал РБК источник, близкий к одному из участников судебных процессов, для того чтобы отстоять свои интересы, Потанин нанял Фиону Шеклтон по прозвищу Стальная магнолия. Она считается одним из лучших адвокатов по бракоразводным делам в Великобритании. Среди ее клиентов — члены королевской семьи (в частности, принц Уэльский Чарльз) и британские звезды (Пол Маккартни).

Шеклтон также известна как адвокат, которой удалось добиться самой большой компенсации за развод в истории Великобритании. В 2016 году суд постановил, что российский миллиардер Фархад Ахмедов должен выплатить ее клиентке и своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой 41,5% своего состояния — £453 млн (более $548 млн). Сейчас она также представляет в суде одну из шести жен правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашид аль-Мактума принцессу Хайю бинт аль-Хуссейн, отмечает The Times.

Наталья Потанина наняла королевского адвоката Чарльза Ховарда, сообщает Daily Telegraph.

Представитель Потанина от комментариев отказался, адвокат Потаниной, представлявший ее интересы в российских судах, не ответил на запрос РБК.

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Развели по-крупному: самые большие компенсации при разводах бизнесменов

Ранее Наталья Потанина пыталась судиться с бывшим мужем в России, но проиграла.

Владимир и Наталья Потанины были женаты 30 лет, они развелись в 2014 году. После раздела имущества Потаниной достались три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке. Она также получила денежную компенсацию на сумму 380 млн руб. (половина стоимости квартиры в центре Москвы).

В мае 2017 года Пресненский суд Москвы отклонил иск Потаниной к бывшему мужу на 215 млрд руб. Она требовала эту сумму в качестве компенсации за акции «КМ Инвеста», заявив, что акции компании находились в прямой собственности ее мужа и после развода подлежат разделу как совместная собственность супругов. Позднее Мосгорсуд оставил решение Пресненского суда в силе.

Кроме того, Пресненский суд Москвы также отказал Потаниной в иске на 850 млрд руб. Экс-супруга бизнесмена намеревалась разделить права на акции компаний «Норильский никель» и «Полюс Золото». Суд отклонил иск Потаниной из-за истечения срока давности.

Авторы: Наталья Демченко, Тимофей Дзядко
Теги: Владимир Потанин, Наталья Потанина, развод, раздел имущества
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