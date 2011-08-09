В массовой драке в Дагестане убиты 6 человек

В результате массовой драки, произошедшей в ночь на 9 августа в селе Гимры Унцукульского района Дагестана, погибли шесть человек. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах республики, вооруженное столкновение с участием двух десятков молодых людей началось около 01:00 мск и привело к гибели нескольких местных жителей.

Аналогичные события происходили в Дагестане в июне и июле 2011г. Днем 28 июля в Ахтынском районе республики произошла массовая драка, в которой участвовали не менее 30 человек. Несколько десятков молодых людей приехали на окраину селения Ахты для "выяснения отношений".

"Переговоры" сторон быстро переросли в масштабную потасовку, в ходе которой неизвестные начали стрелять из оружия. В результате побоища один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Ранее в селе Комсомольское Кизилюртовского района Дагестана столкнулись две группы молодых людей – по 50 человек с каждой стороны. Когда на место происшествия прибыли полицейские, участники драки открыли по ним огонь из травматического оружия неустановленного образца, а затем скрылись. Задержать нападавших не удалось. В результате драки один человек серьезно пострадал.