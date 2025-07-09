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Около 2300 человек погибли от последствий июньской жары в Европе

Девушка льет воду&nbsp;себе на голову, когда температура превышает 40 градусов, Берлин, Германия, 2 июля 2025 года
Девушка льет воду себе на голову, когда температура превышает 40 градусов, Берлин, Германия, 2 июля 2025 года (Фото: Maryam Majd / Getty Images)

Около 2,3 тыс. человек умерли от последствий экстремальной жары, накрывшей Европу в июне 2025 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на блиц-исследование ученых Королевского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Исследование охватило данные за десять дней — с 22 июня по 2 июля, — в течение которых большая часть Западной Европы страдала от 40-градусной жары. В Испании и Франции такая погода привела к возникновению пожаров.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Из 2,3 тыс. человек, умерших за этот период, 1,5 тыс. смертей были связаны с изменением климата, что сделало жару более серьезной, согласно исследованию, проведенному учеными из Имперского колледжа Лондона.

Исследователи отмечают, что большинство смертей, вызванных высокими температурами, официально не фиксируются, что затрудняет оценку.
«Изменение климата сделало [на Земле] значительно жарче <...> что, в свою очередь, делает тенденцию намного более опасной», — сказал доктор Бен Кларк.

Анализ охватил данные из 12 европейских городов, включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан.

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Анастасия Лежепекова
жара Европа смерть климат изменение климата
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