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Бывшего воронежского министра задержали на следующий день после отставки

Экс-министра Швыркова задержали на следующий день после отставки
Накануне губернатор Александр Гусев подписал указ об увольнении министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова по собственному желанию, он занимал этот пост с августа 2024 года
Геннадий Швырков
Геннадий Швырков (Фото: пресс-служба правительства Воронежской области)

Задержан экс-министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадий Швырков, об этом сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «TV Губерния».

Накануне губернатор Александр Гусев подписал указ об увольнении министра, сообщается на сайте регионального правительства. Швырков покинул пост по собственному желанию. «Геннадий Швырков покидает должность в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе с 8 июля», — говорится в сообщении.

По данным «TV Губерния», задержание чиновника может быть связано с его деятельностью на посту главы администрации Семилукского района.

РБК направил запрос в ФСБ Воронежской области.

Швырков занимал должность министра с августа 2024 года, до этого он более шести лет, с марта 2018 года по август прошлого года, возглавлял администрацию Семилукского района.

В прошлом году от имени губернатора ему вручили почетную грамоту за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона. До этого Швырков был удостоен почетного знака правительства «Благодарность от земли Воронежской».

В феврале 2025 года был задержан бывший замминистра торговли и предпринимательства Александр Кукин по делу о мошенничестве при реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Дело связано с семилукской базой отдыха «Мадагаскар». По нему также проходит владелец базы отдыха Евгений Ягодкин. Оба арестованы. В 2023 году Ягодкин, по версии следствия, получил грант в 10 млн руб. на благоустройство территории пляжа, но работы не выполнили в срок. 

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Елена Чернышова, Денис Малышев, Яна Баширова Яна Баширова
Воронежская область министр задержание отставка
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