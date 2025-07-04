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Политика ,  
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Арестованная замглавы Росгидромета не признала вину в мошенничестве

Замруководителя Росгидромета Наталья Радькова, арестованная накануне в Москве, не признает свою вину. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов.

Радькову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). По этой статье ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Источник MSK1.RU, изучивший материалы дела, сообщил, что уголовное дело касается периода работы Наталии Радьковой в Росгидромете.

Росгидромет — это Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ее вышестоящий орган — Минприроды.

ТАСС узнал об аресте замруководителя Росгидромета
Политика
Наталия Радькова

С 2004 по 2008 год Радькова занимала различные должности в Минпромэнерго России, в том числе должность заместителя директора Департамента бюджетной политики и финансов-главного бухгалтера ведомства. С 2008 по 2012 год она работала в Росгранице.

Радькова перешла на работу в Росгидромет в 2012 году, пост замруководителя занимала с 2017 года. Имеет классный чин государственной гражданской службы — действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

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Евгений Вахляев
Росгидромет арест мошенничество
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