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Тела мертвых супругов и их зарезанных кошки и собаки нашли в Ленобласти

«Фонтанка»: в Ленобласти тела супругов нашли рядом с убитыми животными
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Тела супругов нашли рядом с убитыми домашними животными в поселке Лужайка Выборгского района Ленинградской области. Региональное управление СК выясняет обстоятельства гибели пары, пишет «Фонтанка».

По данным издания, правоохранителей в поселок накануне вечером вызвал таксист — он увидел мужчину с ружьем, который якобы говорил о «самоубийстве жены».

Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело 30-летней женщины и ее 36-летнего супруга — за домом, где проживала семья. Неподалеку нашли собаку и кошку с колото-резаными ранами.

По данным РЕН ТВ, в руках у погибшего было охотничье ружье.

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С места происшествия полиция увезла мачете, планшет, смартфоны, травматический пистолет и охотничье ружье — все оружие, по предварительным данным, принадлежало погибшей женщине.

РБК обратился за комментарием в управление СК по Ленинградской области.

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криминал Ленинградская область убийство животные домашние животные
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