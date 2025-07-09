Тела мертвых супругов и их зарезанных кошки и собаки нашли в Ленобласти
Тела супругов нашли рядом с убитыми домашними животными в поселке Лужайка Выборгского района Ленинградской области. Региональное управление СК выясняет обстоятельства гибели пары, пишет «Фонтанка».
По данным издания, правоохранителей в поселок накануне вечером вызвал таксист — он увидел мужчину с ружьем, который якобы говорил о «самоубийстве жены».
Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело 30-летней женщины и ее 36-летнего супруга — за домом, где проживала семья. Неподалеку нашли собаку и кошку с колото-резаными ранами.
По данным РЕН ТВ, в руках у погибшего было охотничье ружье.
С места происшествия полиция увезла мачете, планшет, смартфоны, травматический пистолет и охотничье ружье — все оружие, по предварительным данным, принадлежало погибшей женщине.
РБК обратился за комментарием в управление СК по Ленинградской области.
Читайте РБК в Telegram.
Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана
В Индии обрушился автомобильный мост. Видео
В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»
BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram
В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности
Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео
Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN
Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов