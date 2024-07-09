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КС поручил создать не умаляющие достоинство нормы конвоирования россиян

КС поручил разработать правила содержания граждан в конвойных помещениях судов
Суд рассматривал жалобу экс-офицера МВД, которому отказали в компенсации из-за недопустимых условий. Законодатели должны выработать нормы содержания, которые исключат унижающее достоинство обращение, заключили в КС
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС
Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

Российское законодательство не регулирует условия нахождения в конвойных помещениях, что затрудняет обеспечение прав находящихся в них подсудимых. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда России.

Суд рассматривал жалобу бывшего офицера МВД Николая Смирнова, осужденного в 2015 году за покушение на убийство. Спустя восемь лет он был освобожден условно-досрочно. Смирнов требовал проверить конституционность ст. 7 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», которая касается мест содержания.

Экс-офицер настаивал, что условия в конвойных помещениях, куда его доставляли во время процесса, были недопустимыми. Суды посчитали, что гарантии, прописанные в законе, не распространяются на конвойные помещения судов, где люди находятся временно, поскольку они не перечислены в обжалуемой статье. В результате Смирнову отказали в компенсации.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Конституционный суд пришел к выводу, что положения закона не соответствуют Конституции, «поскольку при объективно обоснованном невнесении конвойных помещений в перечень мест содержания под стражей оно не обеспечивает определения условий нахождения в таких помещениях».

Хотя право каждого человека на свободу и неприкосновенность может быть ограничено в отдельных случаях, например при заключении его под стражу, законодатель должен «предусмотреть допустимые ограничения» и «создать механизмы, исключающие жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение», заявили в суде.

«Федеральному законодателю предписано определить условия нахождения указанных лиц в конвойных помещениях, расположенных в зданиях судов общей юрисдикции. <...> Дело заявителя подлежит пересмотру», — говорится в постановлении КС.

До разработки этих норм суды могут признавать нарушение условий нахождения лица в конвойных помещениях, если факт умаления его человеческого достоинства подтвердится, заключили в Конституционном суде.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
конвойные помещения суды подсудимые обвиняемые Конституционный суд
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