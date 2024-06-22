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Новые законы в России ,  
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Путин подписал закон о длительных свиданиях для осужденных в СИЗО

Путин подписал закон о коротких и длительных свиданиях для осужденных в СИЗО
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает осужденным, помещенным в следственный изолятор (СИЗО) право на краткосрочные и длительные свидания. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда от 2020 года. Тогда суд признал антиконституционными нормы Уголовно-исполнительного кодекса, не предусматривающие длительных свиданий для содержащихся в СИЗО осужденных, и обязал власти внести изменения в кодекс.

Госдума приняла соответствующий законопроект 18 июня, на следующий день его одобрил Совет Федерации.

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Теперь, согласно поправкам, таким гражданам будут разрешены краткосрочные и длительные свидания с родственниками и другими лицами при наличии письменного разрешения лица или органа, ответственного за производство по уголовному делу в отношении осужденного.

Кроме того, осужденный, привлекаемый как подозреваемый, потерпевший или свидетель может просить о замене длительного свидания на краткосрочное. Как первое, так и второе, можно заменить на телефонный разговор.

Закон вступит в силу через 180 дней после публикации.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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