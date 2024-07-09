Ректора Балтийского университета заподозрили в присвоении 18 млн руб.

Ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину заподозрили в присвоении свыше 18 млн руб., сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, они разработали и реализовали незаконную схему денежных поощрений подчиненных, которую реализовывали с февраля 2022 по июнь 2024 года. Заведено уголовное дело.

Пресс-служба вуза ранее сообщила о задержании Федорова.

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