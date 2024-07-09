Россияне оценили стоимость отдыха за рубежом этим летом

Россияне оценили стоимость отдыха за рубежом более чем в ₽200 тыс.

28% потратили или потратят на отпуск за границей 200-300 тыс. руб., 24% — 300-400 тыс. руб., 6% — 400-500 тыс. руб. и 2% — 500 тыс. руб. и более, следует из результатов опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование»

Почти две трети россиян оценили стоимость летнего отдыха за рубежом в 200 тыс. руб. и более из расчета на семью, следует из результатов опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование» (RENI) (есть у РБК).

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в мае этого года. В нем приняли участие более 2000 россиян старше 18 лет из крупных городов.

Так, 28% опрошенных потратили или потратят на отпуск за границей 200-300 тыс. руб., 24% — 300-400 тыс. руб., 6% — 400-500 тыс. руб. и 2% — 500 тыс. руб. и более.

Наиболее популярными местами отдыха стали Турция (31%), Египет (22%), Таиланд (20%), Вьетнам (13%) и Грузия (12%). Еще 11% респондентов назвали страны Центральной Азии, 8% —ОАЭ, 5% — Армению.

Этим летом отдохнул за границей либо планирует поездку каждый седьмой участник опроса, абсолютное большинство намерены провести отпуск в России.

Россияне чаще не рассматривают отдых за границей из-за роста цен, в том числе на билеты и гостиницы — эту причину назвали 57% респондентов. Каждый седьмой (14%) хотел бы посетить российские регионы, у 8% нет загранпаспорта, 6% не поедут за границу из-за сложностей с получением виз в желаемые страны.

Каждый четвертый опрошенный никогда не был за границей, и лишь 26% выезжали за рубеж в прошлом году. Абсолютное большинство россиян, которые съездили за рубеж или поедут этим летом (99%) — это те, кто уже был за границей.

В июне в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали топ-5 стран, куда летом полетят отдыхать россияне. Возглавила список в очередной раз Турция — ее выбрали более половины российских туристов. По оценкам АТОР, за летние месяцы эту страну могут посетить около 3 млн россиян. На втором месте — Абхазия, там ожидают до 1,15 млн граждан России, или 20% от общего числа туристов. Третье место заняли ОАЭ. По оценкам АТОР, там отдохнут около 280–300 тыс. российских туристов, что на 7–13% больше, чем в прошлом году. На четвертом и пятом местах — Египет (около 260 тыс. россиян, что примерно на 20–30% больше, чем прошлым летом) и Таиланд (до 220 тыс. — чуть меньше, чем зимой) соответственно.

Среди российских курортов первое место по бронированиям на летний сезон занимают Сочи, Анапа и Геленджик, сообщал сервис бронирований отелей и апартаментов «Островок».