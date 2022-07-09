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Глава Минтранса назвал условие, при котором пересядет с Genesis на Lada

Министр транспорта Савельев рассказал о неудачной попытке пересесть на «Волгу» и о готовности пересесть на Lada, «если машину сделать нормально». Сейчас он ездит на премиум-автомобиле Genesis
Виталий Савельев
Виталий Савельев (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что не против пересесть с премиум-автомобиля Genesis на российскую Lada, «если сделать ее нормально», передает корреспондент РБК.

«Я к этому нормально отношусь. У нас же был такой период, когда у нас пересаживали на «Волги»: помните, была такая история? У меня была «Волга», я тоже пересел, хотел попробовать. Но да, автомобиль был недоделанный по каким-то причинам, не удалась идея. Но в принципе, если машину [Lada] сделать нормально, почему нет», — сказал Савельев на форуме «Территория смыслов».

По словам Савельева, сделанные в России автомобили Aurus выглядят как Rolls-Royce.

Министр напомнил, что, когда он был генеральным директором «Аэрофлота», он ездил на Mercedes. Сейчас, когда он занимает пост министра транспорта, у него нет специальной машины, а ездит он на Genesis (марка автомобилей премиум класса, суббренд компании Hyundai Moto).

«Это нормально, чиновник — государственный служащий, есть определенные ограничения», — заключил Савельев.

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В середине июня гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что госслужащие могут пересесть на автомобили Lada отечественного производства, если те будут качественными.

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Мутко признался, что пока не думал о том, чтобы пересесть на Lada, но напомнил, что в России было три-четыре попытки пересадить чиновников на отечественные автомобили. «Я думаю, что все они [попытки] разбиваются о стоимость и качество», — подчеркнул он.

Глава АвтоВАЗа, который производит автомобили Lada, Максим Соколов в интервью телеканалу РБК заявил, что считает отличной идею пересадить 2,5 млн российских чиновников на отечественные машины.

По его словам, для этого компании потребуется около двух лет. Так, в прошлом году АвтоВАЗ произвел чуть больше 430 тыс. автомобилей.

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал, что готов пересесть на Lada, если машина будет заводиться при минус 50 градусах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что каждый российский госслужащий «готов ко всему».

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Артём Кореняко Артём Кореняко
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