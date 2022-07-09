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Росздравнадзор опроверг нехватку феназепама в России

В июне-июле в аптеки поступили 434 842 упаковки этого препарата, однако лекарство «еще не доехало до всех регионов», пояснили в ведомстве. Феназепам появится на полках аптек «в ближайшие дни», пообещали там

Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке в некоторых регионах препарата «феназепам». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Количество введенных в гражданский оборот упаковок лекарственного препарата «Феназепам» (таблетки) в прошлом и текущем году практически идентично. В 2021 году в гражданский оборот было введено 1 427 047 упаковок. За шесть месяцев 2022 года — 755 220 упаковок», — говорится в сообщении.

По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), на которые ссылается Росздравнадзор, сейчас в обороте в российских аптеках находятся 201 289 упаковок этого препарата. В июне-июле поступили 434 842 упаковки, однако лекарство «еще не доехало до всех регионов», пояснили там. Феназепам появится на полках аптек «в ближайшие дни», пообещали власти.

При этом в Росздравнадзоре напомнили, что транквилизатор отпускается только по рецепту врача и входит в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету.

В России поступил в оборот самый дорогой в мире препарат «Золгенсма»
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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

О том, что в российских аптеках возник дефицит феназепама, 7 июля сообщил телеканал RTVI со ссылкой на агрегаторы «Мегаптека» (подключено более 20 тысяч точек из 80 регионов страны) и Apteka.Mos. Так, по данным Apteka.Mos на вечер 6 июля, на которые ссылается RTVI, в Московском регионе из 3,6 тыс. подключенных к сервису аптек этот препарат имелся лишь в 30. Из других 66 регионов, с которыми работает агрегатор, феназепам был в наличии лишь в Белгородской, Воронежской, Новосибирской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Похожая картина наблюдается и на сервисе «Мегаптека», указал RTVI. Телеканал также сообщил о недостатке лекарства в онлайн-магазинах крупнейших федеральных аптечных сетей — «Ригла», «36,», АСНА и др. В то же время, по словам Коммерческого директора сети «Ригла» Натальи Бурдиной, запас транквилизатора в аптеках сети «соответствует текущему уровню продаж» и рассчитан на обеспечение потребности пациента на один месяц.

С марта прошлого года феназепам включен в список сильнодействующих препаратов и подлежит предметно-количественному учету. Весной прошлого года газета «Коммерсантъ» писала, что у нескольких аптечных сетей возникли проблемы при его реализации, поскольку ретейлеры не могут обеспечить его оборот и хранение по новым правилам.

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