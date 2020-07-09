ЮНЕСКО исключило лишение званий Церетели, Доминго и других знаменитостей

Готовится реформа программы, и получивших звания послов доброй воли или артистов за мир спросили, желают ли они продлить свой статус, пояснили в организации. Накануне СМИ сообщили, что звания могут быть упразднены

Зураб Церетели (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Программа Послы доброй воли и Артисты за мир не прекращается, говорится в комментарии отдела ЮНЕСКО по связям со СМИ, поступившем в РБК. Ранее источник в организации, знакомый с ситуацией, сообщал «РИА Новости», что организация собирается упразднить почетные звания, в том числе послов доброй воли, артистов мира и чемпионов по спорту.

Как сообщили в ЮНЕСКО, исполнительный совет организации попросил секретариат реформировать программу, чтобы сделать ее более сильной, более эффективной и соответствующей руководящим принципам ООН. В частности, ввести двухлетний срок полномочий, возобновляемый после оценки.

«Это изменение распространяется на всех послов доброй воли и артистов за мир. Мы сообщили им в соответствии с просьбой Совета, что их нынешние мандаты истекают 31 июля 2020 года, и спросили, желают ли они продлить свой мандат еще на два года на основе плана действий. Мы ждем их ответа», — говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Почетные звания послов доброй воли ЮНЕСКО получили, в частности, пианист Денис Мацуев, скульптор Зураб Церетели, оперный певец Пласидо Доминго, 48-я первая леди США Лора Буш и другие.