Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
Защитник ЦСКА сломал руку на тренировке и был прооперирован Спорт, 17:38 Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы умер из-за коронавируса Общество, 17:34 Путин поручил создать единую интернет-платформу для размещения вакансий Общество, 17:26 Путин уточнил список признаваемых гостайной данных о полезных ископаемых Экономика, 17:20 «Крылья Советов» отказались считать нарушением матч с «Рубином» Спорт, 17:19 Без ажиотажа, но с очередями: как прошла первая неделя работы ТЦ Недвижимость, 17:17 Немецкий издатель журналов о звездах ушел из России Технологии и медиа, 17:16 Кадыров поручил помочь более 200 женихам выкупить невест Общество, 17:15 Чемпиона Европы по легкой атлетике Шустова отстранили на 4 года за допинг Спорт, 17:05 Путин подписал закон о мерах по поддержке граждан в условиях коронавируса Общество, 16:59 Kokoc Group выделяет 500 млн руб. для помощи digital-бизнесу Стиль, 16:59 Путин разрешил бизнесу расторгать договор аренды в одностороннем порядке Недвижимость, 16:57 Решение о частичном открытии российских границ вступило в силу Общество, 16:55 Мейвезер предложил Макгрегору реванш Спорт, 16:41
Экономика ,  
0 

Путин уточнил список признаваемых гостайной данных о полезных ископаемых

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом уточнил перечень сведений, относимых к государственной тайне. В соответствии с предыдущей версией указа гостайной признавались данные об объемах запасов и добычи стратегических видов полезных ископаемых в России в целом, а также в том или ином регионе или на крупном месторождении. В новой версии слово «крупном» отсутствует; таким образом, гостайной могут стать данные о запасах любого месторождения и объемах добычи на нем.

Кроме того, в указе в отдельный абзац выделена возможность причисления к гостайне данных о потреблении стратегических видов полезных ископаемых не только по России в целом, но и «по организации в размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне».

В список стратегических видов полезных ископаемых правительством включены никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, редкоземельные металлы иттриевой группы и особо чистое кварцевое сырье. Гостайной, согласно постановлению правительства, являются сведения о балансовых запасах такого сырья в недрах, а в некоторых случаях также и об объемах добычи.

Теги: Владимир Путин, полезные ископаемые
Материалы по теме
Мосгорсуд вынес приговор двум обвиненным в разглашении гостайны россиянам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter