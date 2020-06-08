Путин уточнил список признаваемых гостайной данных о полезных ископаемых

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Президент России Владимир Путин своим указом уточнил перечень сведений, относимых к государственной тайне. В соответствии с предыдущей версией указа гостайной признавались данные об объемах запасов и добычи стратегических видов полезных ископаемых в России в целом, а также в том или ином регионе или на крупном месторождении. В новой версии слово «крупном» отсутствует; таким образом, гостайной могут стать данные о запасах любого месторождения и объемах добычи на нем.

Кроме того, в указе в отдельный абзац выделена возможность причисления к гостайне данных о потреблении стратегических видов полезных ископаемых не только по России в целом, но и «по организации в размерах, определяемых государственными органами, наделенными полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными к государственной тайне».

В список стратегических видов полезных ископаемых правительством включены никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, редкоземельные металлы иттриевой группы и особо чистое кварцевое сырье. Гостайной, согласно постановлению правительства, являются сведения о балансовых запасах такого сырья в недрах, а в некоторых случаях также и об объемах добычи.