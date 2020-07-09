Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина

Представитель полиции Нижней Австрии заявил, что убийство российского гражданина, в котором подозревают двух других россиян, могло быть заказным, однако причиной могла стать и обычная ссора

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

По подозрению в убийстве в австрийском городе Герасдорф-бай-Вин 43-летнего россиянина задержаны двое других граждан России, рассказал на пресс-конференции 9 июля представитель управления полиции провинции Нижняя Австрия Иоганн Баумшлагер.

Убитый, которого австрийская полиция называет Мартин Б. и Мамихан У. (ранее о том, что погибшего звали Мамихан Умаров и он был известен как блогер Анзор из Вены, сообщили издания «Кавказ. Реалии» и «Кавказский узел»), ранее получил в Австрии политическое убежище, однако недавно был лишен статуса беженца и пытался оспорить это решение. Оба подозреваемых в убийстве, мужчины в возрасте 37 и 47 лет, также были лишены статуса беженцев и добивались отмены этого решения в суде, отметил Баумшлагер.

Мотив убийства пока не ясен, сообщил представитель полиции. «Мы не можем исключить того, что это было заказное убийство, с другой стороны это могло стать результатом эскалации ссоры», — отметил он (цитата по сообщению портала ORF.at).

Полицейские изъяли два пистолета, однако был ли один из них орудием убийства, пока не известно, отмечает портал Meinbezirk.at. По данным издания, вскрытие показало, что убитый получил несколько пуль в верхнюю часть тела, а смертельным оказался выстрел в голову.