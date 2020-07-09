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Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина

Представитель полиции Нижней Австрии заявил, что убийство российского гражданина, в котором подозревают двух других россиян, могло быть заказным, однако причиной могла стать и обычная ссора
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

По подозрению в убийстве в австрийском городе Герасдорф-бай-Вин 43-летнего россиянина задержаны двое других граждан России, рассказал на пресс-конференции 9 июля представитель управления полиции провинции Нижняя Австрия Иоганн Баумшлагер.

Убитый, которого австрийская полиция называет Мартин Б. и Мамихан У. (ранее о том, что погибшего звали Мамихан Умаров и он был известен как блогер Анзор из Вены, сообщили издания «Кавказ. Реалии» и «Кавказский узел»), ранее получил в Австрии политическое убежище, однако недавно был лишен статуса беженца и пытался оспорить это решение. Оба подозреваемых в убийстве, мужчины в возрасте 37 и 47 лет, также были лишены статуса беженцев и добивались отмены этого решения в суде, отметил Баумшлагер.

Мотив убийства пока не ясен, сообщил представитель полиции. «Мы не можем исключить того, что это было заказное убийство, с другой стороны это могло стать результатом эскалации ссоры», — отметил он (цитата по сообщению портала ORF.at).

Полицейские изъяли два пистолета, однако был ли один из них орудием убийства, пока не известно, отмечает портал Meinbezirk.at. По данным издания, вскрытие показало, что убитый получил несколько пуль в верхнюю часть тела, а смертельным оказался выстрел в голову.

В Австрии застрелили просителя политического убежища из России
Политика
Фото: Ronald Zak / AP

Баумшлагер отметил, что родные убитого взяты полицией под защиту.

Издания «Кавказ. Реалии» и «Кавказский узел» сообщили, что убитый в Австрии Умаров последовательно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на YouTube под именем Анзор из Вены. Баумшлагер, сообщает Meinbezirk.at, подтвердил, что в начале 2020 года убитый начал публиковать под чужим именем видеоролики с критикой Кадырова, после чего ему стали поступать угрозы. Однако от предложения австрийской спецслужбы BVT обеспечить ему охрану блогер, по словам Баумшлагера, отказался.

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать убийство блогера в Австрии с Кадыровым «нелогично».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Австрия, убийство, Рамзан Кадыров
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