Умер боровшийся за пост президента США миллиардер Росс Перо

Бизнес некогда богатейшего техасца был связан с компьютерами и ИТ, в 1990-х он инвестировал в новую компанию Стива Джобса. Он дважды участвовал в выборах президента США — республиканцы связывали с ним проигрыш Буша-старшего

Росс Перо (Фото: Reed Saxon / AP)

Американский миллиардер Росс Перо, основатель компаний Electronic Data Systems и Perot Systems, умер в возрасте 89 лет в своем доме в Далласе, штат Техас, передает Associated Press.

Перо известен не только как миллиардер (Forbes в 2019 году оценил его состояние в $4,1 млрд), он дважды, в 1992 и в 1996 годах, участвовал в выборах президента США как независимый кандидат, причем по итогам первой кампании он набрал 18,9% голосов избирателей — рекордный с 1912 года результат для кандидата, не являющегося членом одной из двух основных партий (но ни одного голоса выборщиков он не получил). Некоторые республиканцы связывали проигрыш Джорджа Буша-старшего в 1992 году с участием в гонке Перо, пишет AP. Победителем на тех выборах стал демократ Билл Клинтон.

В 1995 году Перо основал Партию реформ и стал кандидатом в президенты от нее, но из-за особенностей законодательства в некоторых штатах он на бюллетенях значился как независимый кандидат. В 1996 году за него проголосовали 8% избирателей, но он опять не получил ни одного голоса выборщиков.

Трудовая и деловая карьера Перо началась в 1957 году, когда он устроился работать в компанию IBM. Спустя пять лет он основал ИТ-компанию Electronic Data Systems (EDS), которая в 1960-х выиграла несколько госконтрактов, в том числе на компьютеризацию документов национальной системы здравоохранения США. Журнал Fortune в 1968 году назвал его богатейшим техасцем. В 1984 году контролирующую долю в EDS купила General Motors.

Позднее Перо вложил $20 млн в компанию NeXT — ее в 1985 году основал Стив Джобс, после того как покинул Apple в результате корпоративного конфликта. В конце 1996 года эту же компанию Apple купила за $429 млн и 1,5 млн акций. Эта сделка помогла Джобсу вернуться в Apple.