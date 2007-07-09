Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,57 EUR Нал. 70,54 69,67 USD Бирж. 56,91 +0,25 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9283,00 +183,00 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,27 -1,86% DJIA 25194,99 -0,56% Nasdaq 7564,96 +0,05% FTSE 7202,04 -0,31%
В РФ наблюдается рост на рынке садово-парковой техники
Лента новостей
«Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество
В РФ наблюдается рост на рынке садово-парковой техники
Общество, 09 июл 2007, 21:24
0
В РФ наблюдается рост на рынке садово-парковой техники
Хотя культура ухаживания за садами и парками в России сложилась относительно недавно, рынок садово-парковой техники активно развивается. В 2006г. он вырос на 50%, а в 2007г. его рост ожидается на уровне 30%, отметил в эфире программы "Сфера интересов" на РБК-ТВ генеральный директор компании ЗАО "САТАРИ" Григорий Татевосян.

За развитием этого сегмента рынка следят и иностранные производители, которые выводят свои газонокосилки на российский рынок. Признанные лидеры в производстве садово-парковой техники - США, Италия, Германия и Швеция.

Следует отметить, что в последние годы на отечественный рынок рвутся и китайские производители. В свою очередь российские компании производят в сегменте садово-парковой техники только культиваторы, которые составляют конкуренцию импортным.

Большим спросом у покупателей пользуются тракторы, которые заменяют сразу несколько устройств. Имеется основной блок – мини-трактор, к которому в зависимости от оборудования ставится навесное оборудование: летом – газонокосилки, зимой – снегоуборочное оборудование. Если трактор покупается на один сезон, то его стоимость составляет около 40 тыс. руб. При этом профессионалы советуют ориентироваться на многофункциональность машин, производителя, мощность двигателя (для трактора она должна составлять от 15 ло 25 лошадиных сил, газонокосилок- 5, 6 лошадиных сил).

Эксперты отмечают, что конкуренция на рынке садово-парковой техники разворачивается в среднем ценовом сегменте, что примечательно для российского рынка, на котором обычно пользуются спросом товары массового сегмента или "премиум"-класса. Поэтому продавцы стараются показать свой товар лицом покупателю. Для этих целей в магазинах имеется своя лужайка, на которой можно опробовать многофункциональное оборудование.

Основными покупателями садово-парковой техники являются не парки, а частные землевладельцы. Они составляют 85% от общего числа покупателей. Лишь 15% муниципальных властей покупают дорогую садово-парковую технику. Хотя на обустройство садов и парков ежегодно из бюджета выделяются миллиарды рублей, состояние городских зеленых территорий оставляет желать лучшего. Деньги в основном уходят на косметический ремонт и починку заборов, а не на грамотную обработку земли и того, что на ней растет.

Теги: Швеция , российский рынок
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.