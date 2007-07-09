В РФ наблюдается рост на рынке садово-парковой техники

Хотя культура ухаживания за садами и парками в России сложилась относительно недавно, рынок садово-парковой техники активно развивается. В 2006г. он вырос на 50%, а в 2007г. его рост ожидается на уровне 30%, отметил в эфире программы "Сфера интересов" на РБК-ТВ генеральный директор компании ЗАО "САТАРИ" Григорий Татевосян.

За развитием этого сегмента рынка следят и иностранные производители, которые выводят свои газонокосилки на российский рынок. Признанные лидеры в производстве садово-парковой техники - США, Италия, Германия и Швеция.

Следует отметить, что в последние годы на отечественный рынок рвутся и китайские производители. В свою очередь российские компании производят в сегменте садово-парковой техники только культиваторы, которые составляют конкуренцию импортным.

Большим спросом у покупателей пользуются тракторы, которые заменяют сразу несколько устройств. Имеется основной блок – мини-трактор, к которому в зависимости от оборудования ставится навесное оборудование: летом – газонокосилки, зимой – снегоуборочное оборудование. Если трактор покупается на один сезон, то его стоимость составляет около 40 тыс. руб. При этом профессионалы советуют ориентироваться на многофункциональность машин, производителя, мощность двигателя (для трактора она должна составлять от 15 ло 25 лошадиных сил, газонокосилок- 5, 6 лошадиных сил).

Эксперты отмечают, что конкуренция на рынке садово-парковой техники разворачивается в среднем ценовом сегменте, что примечательно для российского рынка, на котором обычно пользуются спросом товары массового сегмента или "премиум"-класса. Поэтому продавцы стараются показать свой товар лицом покупателю. Для этих целей в магазинах имеется своя лужайка, на которой можно опробовать многофункциональное оборудование.

Основными покупателями садово-парковой техники являются не парки, а частные землевладельцы. Они составляют 85% от общего числа покупателей. Лишь 15% муниципальных властей покупают дорогую садово-парковую технику. Хотя на обустройство садов и парков ежегодно из бюджета выделяются миллиарды рублей, состояние городских зеленых территорий оставляет желать лучшего. Деньги в основном уходят на косметический ремонт и починку заборов, а не на грамотную обработку земли и того, что на ней растет.