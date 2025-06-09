Умер один из создателей Apple Macintosh Билл Аткинсон
Один из ведущих разработчиков компьютера Apple Macintosh Билл Аткинсон умер 5 июня в своем доме в Калифорнии от осложнений, связанных с раком поджелудочной железы, сообщает Apple Insider со ссылкой на заявление семьи инженера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Аткинсону было 74 года, у него осталась жена, две дочери, пасынок и падчерица.
Билл Аткинсон в 1978 году стал 51-м работником Apple, когда получал степень бакалавра по нейробиологии в Вашингтонском университете, пишет The New York Times. Он был главным дизайнером и разработчиком графического пользовательского интерфейса компьютера Apple Lisa.
Позже Аткинсон вошел в команду первых 30 разработчиков Macintosh и стал создателем революционного для своего времени графического редактора MacPaint, а также других приложений для Mac. Также он разработал QuickDraw — графическую библиотеку, которая отображает значки файлов и программ на «рабочем столе». Технология использовалась как на Lisa, так и на Macintosh.
Аткинсону приписывают также создание таких технологий, как «выпадающее меню» и «двойной щелчок», который позволяет открыть файл двойным нажатием на кнопку мыши. Среди других его разработок: «лассо выделение» (инструмент автоматического выделения участков на изображении) и «бегущие муравьи» (анимационный эффект для обозначения границ выделения в графическом редакторе).
Кроме того, во время работы в Apple Аткинсон создал HyperCard — визуальную среду программирования, которая стала первой известной гипертекстовой средой («Организатором информации») до появления World Wide Web («Всемирной паутины»).
В 1989 году Аткинсон ушел из Apple, основав при поддержке компании стартап General Magic. Он покинул его в 1996 году и работал над другими проектами, в частности, был внешним разработчиком в стартапе Numenta, который занимался технологиями компьютерного интеллекта.
После ухода из Apple Аткинсон занимался фотографией природы.
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