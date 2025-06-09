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Стало известно, кто сыграет Малфоев и Дурслей в сериале о Гарри Поттере

Дурслей в сериале про Гарри Поттера сыграют Бел Паули и Даниэл Ригби
Петунью и Вернона Дурслей в сериале HBO сыграют Бел Паули и Даниэл Ригби, Драко Малфоя — Локс Пратт, а его отца Люциуса Малфоя — Джонни Флинн
Локс Пратт
Локс Пратт (Фото: loxpratt / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Роли Петуньи и Вернона Дурслей в сериале HBO про Гарри Поттера сыграют Бел Паули и Даниэл Ригби, об этом сообщается на сайте Warner Bros. Discovery. В доме Дурслей жил Гарри Поттер после смерти своих родителей.

Кто сыграет их сына, Дадли Дурслея, двоюродного брата волшебника, пока неизвестно.

Во франшизе о Гарри Поттере Петунию и Вернона Дурслей играли Фиона Шоу и Ричард Гриффитс.

Драко Малфоя, школьного врага Гарри Поттера, сыграет Локс Пратт, а его отца Люциуса Малфоя, пожирателя смерти, — Джонни Флинн.

Кэтрин Паркинсон выступит в роли Молли Уизли, Лео Эрли — Симуса Финнигана, Алессия Леони — Парвати Патил, Сиенна Муса — Лаванды Браун, Берти Карвел — Корнелиуса Фаджа.

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Паули известна по сериалам «Властелины воздуха» (Masters of the Air), «Маленький огонек» (A Small Light) и «Утреннее шоу» (The Morning Show). Она также снималась в фильмах «Дневник девочки-подростка», «Белый парень Рик» и «Король Стейтен-Айленда».

Ригби участвовал в таких сериалах, как «Я, Джек Райт» (I, Jack Wright), «Разбойница Нелл» (Renegade Nell) и «Том Джонс» (Tom Jones). Он также появится в предстоящем научно-фантастическом сериале Amazon «Бегущий по лезвию 2099». В 2011 году Ригби получил премию BAFTA TV Award за главную роль в фильме «Эрик и Эрни».

Пратт в 2023 году получил роль в экранизации романа «Повелитель мух» от Би-би-си. Съемки мини-сериала начались в апреле прошлого года, дата его выхода пока неизвестна.

В мае стало известно, что Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли.

Сериал будет снят на основе семи книг о волшебнике писательницы Джоан Роулинг и станет точной адаптацией. Он будет идти на стриминговой платформе HBO Max. Гендиректор HBO & Max Content Кейси Блойс говорил, что сериал выйдет в 2026 или 2027 году.

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Елена Чернышова
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