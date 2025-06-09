В США сбежавшую зебру вернули владельцам с помощью авиации. Видео
Кадры операции по возвращению сбежавшей домашней зебры в США.
Зебру по кличке Эд обнаружили на пастбище в Теннесси рядом с жилыми домами. Чтобы доставить его обратно хозяевам, задействовали авиацию и спецтрейлер. Видео стало «интернет-сенсацией», отмечает Associated Press.
Животное пробыло на свободе более недели. Во время его поисков полиция даже перекрывала дорогу, однако Эд скрывался в лесу, указывает агентство.
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